У Москві відкрили пам'ятник київському князю Володимиру (фото)

Захід транслювався по телеканалу «Росія 24», передає російське видання РБК.

Відкриття відбулося на Боровицької площі в Москві. На церемонії виступили президент Росії Володимир Путін, патріарх Московський і всієї Русі Кирило, а також Наталія Солженіцина, дружина письменника Олександра Солженіцина. Були присутні прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, глави обох палат парламенту Валентина Матвієнко і В'ячеслав Володін, голова Мінкультури Володимир Мединський, мер Москви Сергій Собянін.

Путін, виступаючи на церемонії відкриття, заявив, що російське суспільство має протистояти сучасним викликам і загрозам, слідуючи духовним заповітам, залишеним князем Володимиром.

Читайте такожУрочисте відкриття першої черги відновлення території Національного музею історії України

«[Князь Володимир] заклав моральні ціннісні основи, які визначають наше життя і понині. Саме міцна моральна опора, згуртованість і єдність допомагали нашим предкам долати труднощі, жити і перемагати на славу Вітчизни, з покоління в покоління зміцнювати його міць і велич. І сьогодні наш обов'язок - разом протистояти сучасним викликам і загрозам, спираючись на духовні заповіти, на безцінні традиції єдності і згоди йти вперед, забезпечуючи наступність нашої тисячолітньої історії », – заявив Путін.

Зазначимо, що образ відкритого у Москві пам’ятника відрізняється від того, що стоїть у Києві, тим, що він тримає у руці меч, а не шапку. В усьому іншому він дуже нагадує встановлений ще в середині 19 столітті монумент на Володимирський гірці у столиці України.