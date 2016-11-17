Одеська фірма постачала Росії запчастини до військових літаків та підводних човнів (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, правоохоронці виявили, що зловмисники через водія рейсового автобуса "Одеса – Ростов-на-Дону" намагалися перевезти до Росії товари, які підлягають державному експортному контролю. Співробітники спецслужби вилучили на митному посту "Щербаківка" у Харківській області партію запчастин подвійного призначення, приховану в транспортному засобі.

"Під час обшуків у складських приміщеннях одеської фірми-відправника оперативники СБУ виявили деталі приладів, що використовуються в авіаційній та космічній галузях, технічну документацію та печатки непрацюючого заводу на продукцію. У ділків також вилучено 11 відреставрованих моторів та насосів зрідженого газу, які використовуються у тому числі й у військовій сфері", - йдеться в повідомленні.

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Експертиза підтвердила, що вилучені у водія автобуса прилади є товарами подвійного призначення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення замовників товарів подвійного призначення.