Одеська фірма постачала Росії запчастини до військових літаків та підводних човнів (фото)
Співробітники Служби безпеки України перекрили канал постачання до Росії товарів подвійного використання та військового призначення, зокрема запчастин до військових літаків та підводних човнів.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Зокрема, правоохоронці виявили, що зловмисники через водія рейсового автобуса "Одеса – Ростов-на-Дону" намагалися перевезти до Росії товари, які підлягають державному експортному контролю. Співробітники спецслужби вилучили на митному посту "Щербаківка" у Харківській області партію запчастин подвійного призначення, приховану в транспортному засобі.
"Під час обшуків у складських приміщеннях одеської фірми-відправника оперативники СБУ виявили деталі приладів, що використовуються в авіаційній та космічній галузях, технічну документацію та печатки непрацюючого заводу на продукцію. У ділків також вилучено 11 відреставрованих моторів та насосів зрідженого газу, які використовуються у тому числі й у військовій сфері", - йдеться в повідомленні.
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Експертиза підтвердила, що вилучені у водія автобуса прилади є товарами подвійного призначення.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення замовників товарів подвійного призначення.