У столиці підприємець через фіктивні фірми продавав "Антонову" комплектуючі з Росії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, слідство встановило, що підприємець вирішив підзаробити на поставках для авіаційної промисловості гумово-технічних виробів та інших комплектуючих, які не виробляються в Україні, однак перебувають у вільному обігу в Російській Федерації.

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Реалізуючи свій план, підприємець укладав на території РФ угоди з продавцями, виступаючи при цьому не як службова особа підприємства, а як приватний підприємець. У подальшому без сплати необхідних платежів завозив ці товари в Україну, після чого, використовуючи підроблені документи, постачав комплектуючі за завищеними цінами на держпідприємство "Антонов".

Внаслідок таких дій підприємцю вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 3 млн грн.

Крім того, аби уникнути кримінальної відповідальності підприємець почав переховувався від слідства, однак його місцезнаходження вдалося встановити.

Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.