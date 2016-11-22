Вибух у житловому будинку в Кривому Розі стався через газ

Інформацію про це підтвердили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в області, пише Радіо Свобода.

За даними відомства, причиною вибуху в будинку по вулиці Тухачевського стало самовільне підключення власника квартири до газової труби.

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Водночас у міській поліції поінформували, що за фактом вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Правоохоронці поінформували, що квартира була відключена від газопостачання за борги, але на газовій трубі був самочинно вмонтований кран, який пропускав газ. В результаті в житлі виникла газо-повітряна суміш, яка й вибухнула з подальшим загорянням. Слідчі дії здійснює Покровський райвідділ поліції Кривого Рогу.

Потерпілі двоє людей – батько й син – досі у важкому стані в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада у Кривому Розі внаслідок вибуху у житловому будинку постраждало двоє осіб.