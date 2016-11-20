У Кривому Розі стався вибух у житловому будинку, є постраждалі (фоторепортаж)
18:04, 20 листопада 2016Інциденти
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У Кривому Розі внаслідок вибуху у житловому будинку постраждало двоє осіб.
Фото з місця події. Кривий Ріг / 0564.ua
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про вибух надійшло до Служби порятунку “101” о 14.30.
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Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що вибух з подальшим горінням стався у двокімнатній квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Під час вибуху постраждали двоє чоловіків 1957 р.н. та 1980 р.н., які доправлені до міської лікарні.
Пожежу на площі 40 кв. м було ліквідовано о 15.15.
Причина надзвичайної події встановлюються.
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