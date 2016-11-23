У Росії затримали і передали бойовикам на Донбас іще одного українця - Геращенко

Про затримання українця на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

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За словами Геращенко, вона звернула увагу координатора від ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тоні Фріша на затримання в Росії ще одного громадянина України, якого передали бойовикам.

"Ми отримали інформацію, що РФ безпідставно затримала громадянина України Ніколаєва і... передала його ОРДО. Більше того, громадянина України передали бойовикам через неконтрольовані ділянки кордону, а це незаконне переміщення людей, що є злочином в контексті міжнародного гуманітарного права", - повідомила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Геращенко поінформувала, що в заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються 109 українців, серед яких як військові, так і цивільні.