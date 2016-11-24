Філарет закликав якнайшвидше узаконити військове капеланство
Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Філарет вважає за потрібне ухвалити закон про військове капеланство.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій України (ВРЦІРО) з нагоди 20-ліття її діяльності.
Відкриваючи засідання, голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що особливої уваги і подяки заслуговує той факт, що понад 500 капеланів і безліч волонтерів різних церков пройшли ротацію і ще залишаються в зоні АТО. "Це велика моральна підтримка для наших воїнів", - сказав спікер.
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Крім того, він зауважив, що "неоціненною" є участь церков у формуванні волонтерської допомоги бійцям на фронті та в лікарнях.
"Деякі церкви пожертвували значні кошти. Закуплені автомобілі, закуплена дорога медична апаратура, відправлено сотні тонн продуктів, ведеться робота з реабілітації поранених і хворих", - додав Парубій.
Разом з тим Філарет зауважив, що необхідно ухвалити закон про капеланство у військових частинах. "На сьогодні капелани не знаходяться в умовах закону. Вони не отримують соціального захисту, а просто їдуть туди нести своє служіння", - сказав він і закликав парламент ухвалити відповідний закон.
Своєю чергою, Парубій зауважив, що в парламенті є відповідний законопроект. За його словами, законопроект готується, перед винесенням на голосування його буде надано представникам церкви для погодження.
Як повідомляв УНІАН, у квітні президент Петро Порошенко під час зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій доручив Міністерству оборони прискорити розробку положення про капеланство у Збройних силах України та інших силових структурах.