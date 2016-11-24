Філарет закликав якнайшвидше узаконити військове капеланство

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій України (ВРЦІРО) з нагоди 20-ліття її діяльності.

Відкриваючи засідання, голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що особливої уваги і подяки заслуговує той факт, що понад 500 капеланів і безліч волонтерів різних церков пройшли ротацію і ще залишаються в зоні АТО. "Це велика моральна підтримка для наших воїнів", - сказав спікер.

Читайте такожДепутати домовилися найближчим часом доробити законопроект про військове капеланство

Крім того, він зауважив, що "неоціненною" є участь церков у формуванні волонтерської допомоги бійцям на фронті та в лікарнях.

"Деякі церкви пожертвували значні кошти. Закуплені автомобілі, закуплена дорога медична апаратура, відправлено сотні тонн продуктів, ведеться робота з реабілітації поранених і хворих", - додав Парубій.

Разом з тим Філарет зауважив, що необхідно ухвалити закон про капеланство у військових частинах. "На сьогодні капелани не знаходяться в умовах закону. Вони не отримують соціального захисту, а просто їдуть туди нести своє служіння", - сказав він і закликав парламент ухвалити відповідний закон.

Своєю чергою, Парубій зауважив, що в парламенті є відповідний законопроект. За його словами, законопроект готується, перед винесенням на голосування його буде надано представникам церкви для погодження.

Як повідомляв УНІАН, у квітні президент Петро Порошенко під час зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій доручив Міністерству оборони прискорити розробку положення про капеланство у Збройних силах України та інших силових структурах.