Франція зацікавлена в приватизації українських енергопідприємств

Ділові кола Франції зацікавлені в участі в приватизації українських вуглевидобувних підприємств і теплоелектростанцій.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН під час зустрічі з міністром вугільної промисловості України Сергієм ТУЛУБОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Мінвуглепрому.

«Ділові кола Франції зацікавлені у співпраці з Україною. Це, насамперед, стосується приватизації вугільних підприємств і теплових електростанцій, впровадження технологій з уловлювання та утилізації шахтного метану», - відзначив посол.

У свою чергу міністр вугільної промисловості С.ТУЛУБ висловив готовність України до співпраці з французькими інвесторами в розробці проектів промислового видобутку шахтного метану і розробки родовищ бурого вугілля для подальшого будівництва теплогенеруючих станцій. При цьому міністр відзначив, що запаси шахтного метану в Україні становлять близько 13 млрд. куб. м., а його промисловий видобуток налагоджено лише на шахті імені Засядька і ВАТ «Краснодонвугілля»

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня на прес-конференції в Донецьку прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив думку, що для нормальної роботи металургійного комплексу держави ефективною могла б стати побудова ланцюжка, в якому шахти, які видобувають коксівне вугілля, стали б власністю металургійних холдингів.

«Найбільший ефект буде, якщо власниками шахт стануть металургійні холдинги. І обов`язково, щоб у цьому ланцюжку були коксохімзаводи», - сказав прем`єр-міністр.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ не виключив можливості створення вертикально інтегрованих холдингових компаній з видобутку коксівного вугілля. «Компанії, які мають замкнутий цикл і власні торгові доми, що надалі розподіляють кокс по ланцюжку, який є в структурі вертикально інтегрованої компанії, мають право на життя», - відзначив глава уряду.

Довідка УНІАН. Станом на початок липня 2005 року, у вугільній промисловості України функціонували 164 шахти (з них 93% - держвласність) і 3 розрізи.

Упродовж 1991-2004 рр. виробнича потужність вуглевидобувних підприємств зменшилася з 192,8 млн. до 91,5 млн. тонн на рік.

Майже 96% шахт більш як 20 років працюють без реконструкції. Дві третини основного стаціонарного устаткування відпрацювали нормативний термін експлуатації і потребують негайної заміни.

Видобуток вугілля в Україні в 2005 році скоротився на 2,8% або на 2230,6 тис. тонн, порівняно з 2004 роком - до 77921,4 тис. тонн. Видобуток енергетичного вугілля зріс на 5,4% - до 45241,1 тис. тонн, тоді як коксівного скоротився на 12,3% - до 32680,3 тис. тонн.

У 2006 р. Україна планує добути 80,6 - 81 млн. тонн вугілля.