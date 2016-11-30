Головна ялинка України з доставкою до Києва коштуватиме близько 47 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник організатора святкування зустрічі Нового 2017 року, засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

«Доставка ялинки в місто - 25 тис. 900 грн, завантаження і кран - 6 тис. 700, ялинка – 14 тис. 700 грн», - сказав Добруцький.

Він повідомив, що ялинка, як і всі святкові заходи, фінансуватимуться за рахунок спонсорських коштів.

Головну ялинку привезуть до Києва з Івано-Франківської області, її висота сягатиме 26 метрів - на метр вище тогорічної. Її гілки прикрасять 1 тисячею яворівських іграшок, згори донизу спіраллю падатимуть гірлянди, довжина яких загалом становитиме 3 кілометри, також на ялинці буде 42 тис. ліхтариків. Серед іграшок будуть і символи 2017 року – півники. Іграшки будуть червоно-зелено-золотавої палітри кольорів. Загалом на ялинці буде 15 різних видів прикрас. Їх можна буде побачити 8 грудня, коли почнуть прикрашати ялинку.

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«Завтра вирушаємо у Франківськ за ялинкою. 2 грудня ми будемо відвантажувати ялинку на Київ. І 3 грудня ялинку будемо зустрічати в Києві. Минулого року ми це робили з трембітами. Цього року можливо буде інакше», - зазначив Добруцький.

Він нагадав, що 19 грудня мер Києва урочисто відкриє ялинку.

Щодо загального бюджету міських святкових заходів на Софійській та Михайлівській площах, які влаштовує громадська організація, Добруцький повідомив: «Приблизний бюджет цього року, якщо минулі роки було десь 3 млн грн, потім 5-7 млн, то цього року ми точно вийдемо за 12-13 млн грн. Але якщо ми виконаємо всю програму, яку б хотіли, то це не менше 20 млн грн».

При цьому він зауважив, що витрачаються ті кошти, які акумулює громадська організація від спонсорів-благодійників.

Це підтвердила присутня на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Громадська організація та спонсори беруть на себе повністю фінансування заходів, які відбуваються у святі головної ялинки. З міського бюджету на сьогодні витрачаються кошти в розмірі приблизно 1,5 млн грн, але це на закупівлю вистав для дітей пільгових категорій та подарунків. Тому є певні витрати, але вони не пов’язані з головною ялинкою. По тим локаціям основним, про які ми говоримо, місто не фінансує їх, а просто створює умови, щоб організатори спільно з підприємцями могли організувати цікаве дозвілля, яскраву програму, яку з нами погоджують», – сказала Старостенко.

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Добруцький нагадав, що гаслом цьогорічного святкування Нового року буде «Живемо разом! Святкуймо разом!». За його словами, підготовка до святкування відбувається згідно з планом, і жодних проблем з організацією заходів немає.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка, свято зустрічі Нового року організують на Софійській та Михайлівській площах та Володимирському проїзді з 17 грудня 2016 року до 15 січня 2017 р.

15 грудня заплановано відкриття Міста розваг на Михайлівській площі та новорічно-різдвяного ярмарку на Володимирському проїзді; 19 грудня - засвічення головної ялинки; 31 грудня - зустріч Нового року; 7 січня - різдвяна хода дідухів та велика коляда.