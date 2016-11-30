У новорічну ніч столичний метрополітен працюватиме на три години довше - КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Під час новорічної ночі буде подовжено роботу метро на 3 години. І також з 31 грудня на 1 січня планується перекриття руху в центрі міста. Фунікулер буде працювати цілодобово», - сказала Старостенко.

Читайте такожУ Києві свято зустрічі Нового року організують на Софійській та Михайлівській площах

Детальніша інформація про перекриття чи обмеження руху в місті під час проведення різдвяно-новорічних заходів буде повідомлятись ближче до заходів, уточнила вона.

«Буде схема перекриття, схема об’їздів, щоб ми завчасно могли всіх попередити, щоб люди могли обрати зручний маршрут», - зазначила Старостенко.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка, у свято зустрічі Нового року організують на Софійській та Михайлівській площах та Володимирському проїзді з 17 грудня 2016 року до 15 січня 2017 р.

15 грудня заплановано відкриття Міста розваг на Михайлівській площі та новорічно-різдвяного ярмарку на Володимирському проїзді; 19 грудня - засвічення головної ялинки; 31 грудня - зустріч Нового року; 7 січня - різдвяна хода дідухів та велика коляда.

Головну ялинку привезуть до Києва з Івано-Франківської області, її висота сягатиме 26 метрів.