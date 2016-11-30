На центральній площі Харкова готуються до Нового року (фоторепортаж)

Як зазначає Dozor.kharkov.ua, приблизно в ті ж терміни має завершитися і встановлення святкового містечка, де у новорічні свята відбудеться близько п'ятдесяти культурних, розважальних і спортивних заходів.

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