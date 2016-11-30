На центральній площі Харкова готуються до Нового року (фоторепортаж)
17:13, 30 листопада 2016Суспільство
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Завершити монтаж новорічної ялинки у міськраді Харкова планують до Дня Святого Миколая, дев'ятнадцятого грудня.
На центральній площі Харкова встановлюють ялинку / dozor.kharkov.ua
Як зазначає Dozor.kharkov.ua, приблизно в ті ж терміни має завершитися і встановлення святкового містечка, де у новорічні свята відбудеться близько п'ятдесяти культурних, розважальних і спортивних заходів.
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