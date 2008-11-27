Чутки про новорічні 10-12 гривень за долар дуже перебільшені?

Від сьогодні Національний банк України має зняти всі попередні обмеження на готівковому валютному ринку. Це може призвести до того, що готівковий долар коштуватиме близько 8 гривень, прогнозують експерти в Києві.

Скасовуючи всі обмеження на ринку готівкової валюти, український Нацбанк розв’язує руки комерційним банкам. Відтепер вони не повинні будуть стягувати комісію за обмінні операції, дотримуватися різниці між купівлею і продажем валюти та дотримуватися офіційного курсу. Це поверне в каси готівкову валюту, каже фінансовий експерт міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

«Ці дії Нацбанку мають полегшити ситуацію з готівкою. Але самі по собі вони її не вирішують. Тому що на це впливає, коли НБУ виходитиме на міжбанківський ринок для продажу валюти».

Гривня падатиме і надалі, констатують фінансисти. Цьому сприяє паніка населення, коли люди, забравши свої гривневі депозити, масово скуповують долари та євро. Найближчим часом НБУ не виходитиме на ринок з інтервенціями та не проводитиме аукціони, прогнозує Жолудь. Однак відпустивши гривню у «вільне падіння», Нацбанк хоче, аби спрацювали внутрішні механізми насичення ринку валютою. Для цього буде достатньо двох тижнів, погоджуються фінансові аналітики. Експерт фінансового ринку Віталій Шапран каже, до нового року міжбанківський курс гривні повернеться до 6.30 за долар. Про повну девальвацію гривні не йдеться. Шапран переконаний, влада має технічні можливості не допустити знецінення гривні до рівня 10-12 грн. за долар.

Німецька хвиля