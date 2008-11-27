Гривня впала до найнижчого за свою історію показника

Офіційний курс гривні сягнув найнижчого за свою історію показника – 6,74 за долар. Але купити американську валюту в обмінниках вкрай складно. Аби збити шалений попит на валюту, Нацбанк планує дозволити українцям сплачувати проценти за валютним кредитом у гривні і не радить скуповувати долари, адже їх ціна неодмінно впаде.

Як Україні регулювати фінансовий ринок та як втримати стабільність в умовах світової економічної кризи сьогодні вирішуватимуть провідні фінансові аналітики країни на конференції у Києві. Серед учасників - голова НБУ Володимир Стельмах, керівники Мінфіну і "Нафтогазу України".

ICTV