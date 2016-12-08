У в'язницях Криму і Росії померли два українці – правозахисники

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

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Згідно з повідомленням, громадянин України Валерій Керімов (уродженець Генічеська) був вивезений з виправної установи в Криму в виправну колонію № 1 Республіки Адигея (Росія), де помер 8 вересня 2016 року. Керімов був хворий на гепатит і туберкульоз, йому не була своєчасно надана медична допомога.

Інший громадянин України Сергій Глиняник з Севастополя помер 30 серпня 2016 року в СІЗО №1 Сімферополя також через ненадання медичної допомоги.

Про зафіксований випадок смерті кримчанина в ІК №1 Адигеї також повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

КПГ також зазначає, що в цілому за період окупації з Криму в виправні установи РФ було вивезено не менше 2200 громадян України, які перебували в ув'язненні, з них — 240 жінки.