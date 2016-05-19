Кримчанин перерізав собі горло у залі суду, протестуючи проти етапування до Росії (фото)

Про це стало відомо лише зараз, заявив "Радіо Свобода" експерт Регіонального центру прав людини та Української гельсінської спілки Роман Мартиновський.

За його словами, наразі чоловік – живий, інформацію щодо нього передали новому російському уповноваженому з прав людини Тетяні Москальковій.

Також у правозахисників є свідчення засуджених, яких за відмову від російського громадянства направляли до штрафного ізолятора або намагались чинити на них тиск через інших ув’язнених, каже Мартиновський.

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Сьогодні близько півсотні українських засуджених із кримських тюрем звернулися щодо переведення їх відбувати покарання на материкову частину України, зауважує правозахисник.

Крім самих ув’язнених, це можуть також робити їхні родичі, зазначає він.