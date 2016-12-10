ГПУ отримала повне відео трагічної перестрілки в Княжичах - Луценко

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив на брифінгу, пише Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми отримали повне відео трагічних подій. Перестрілка зафіксована на відеокамеру, експерти працюють, щоб зробити відео більш якісним. Там в цілому зрозуміла ситуація, але є низка речей, які можна з'ясувати тільки експертним шляхом", - повідомив генпрокурор.

Читайте такожТроян відмовився звітувати про розслідування трагедії в Княжичах в присутності ЗМІ

"Підготовка операції із захоплення банди грабіжників, службова недбалість керівників цієї операції і трагічна сутичка правоохоронців - все це має місце. Зараз ми встановлюємо, наприклад, черговість пострілів. Балістика, трасологія, фізичний і психологічний стан усіх учасників. У цілому це вже не несе такої бази, яка могла б змінити картину, яку ми бачимо. Як тільки буде готове відео, ми узгодимо зі слідчими, якщо вони дозволять, ми його продемонструємо, і ви побачите, що там немає ніяких інших причин, крім службової недбалості при плануванні операції і трагічних обставин, які призвели до сутички високопрофесійних бійців", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Читайте такожГеращенко про трагедію в Княжичах: Аваков нестиме політичну відповідальність за події в МВС

Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.

Після перестрілки в Княжичах відсторонено від служби 25 поліцейських керівників трьох структурних підрозділів поліції Києва. Ці підрозділи брали участь у спецоперації із затримання членів банди, яких підозрюють у серії розбійних нападів на жителів столиці й Київської області.