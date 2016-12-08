"Стрілянина тривала 20 секунд": у Княжичах відтворять послідовність трагічних подій

Відбудеться це в найближчі тижні, передає Сегодня з посиланням на джерела в силових колах.

"Чекаємо результатів експертиз. Відомо, що стрілянина тривала 20 секунд", - розповіли джерела.

А вчора у Верховній Раді профільний комітет заслухав перші підсумки розслідування від в. о. голови Нацполіції Вадима Трояна і заступника генпрокурора Дмитра Сторожука. Троян повідомив, що на час перевірки відсторонили від служби 25 учасників спецоперації — 5 керівників та 20 підлеглих. Сторожук уточнив, що ГПУ вилучила всі накази та інструкції координаторів операції, а також кулі і зброю з місця злочину. Все направлено на експертизу. "Ми дізналися, що виникла нештатна ситуація, люди були не готові ні фізично, ні психологічно, — сказав журналістам перший заступник голови правоохоронного комітету ВР Микола Паламарчук. — Але це не були розбирання між правоохоронцями".

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Також суд обирав запобіжний захід для банди квартирних злодіїв, яка побічно спровокувалаперестрілку поліцейських. За даними ГПУ, одного з шести підозрюваних суд відпустив під домашній арешт, тому що він погодився співпрацювати зі слідством, решта під арештом на 60 діб.

Тим часом уцілілий свідок перестрілки, поліцейський охорони Валентин розповів, що в них стріляв один зі спецпризначенців: "А потім я почув крик: "Боже, що ми наробили! Ми полісменів розстріляли".