У Львівській області затримали двох військових, які вимагали у підлеглих хабарі

Підполковника і старшого лейтенанта затримали співробітники УЗЕ у Львівській області та військової прокуратури під час отримання 7 тис. грн хабара.

Встановлено, що вони систематично вимагали від солдатів гроші за безперешкодне проходження служби, інформує департамент захисту економіки Нацполіції України.

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Так, командир батальйону з підготовки водіїв та начальник взводу військової частини вимагали від солдата-контрактника 7 тис. грн, натомість пообіцяли не звільняти його за порушення під час несення служби.

Обох хабарників затримали на території військової частини. Правоохоронці вилучили 7 тис. грн, одержаних як хабар від солдата.

Затриманим військовим, відповідно до ст. 368 ККУ, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.