Історія зі зникненням військового-контрактника під Волновахою: у поліції прокоментували інцидент

Там стверджують, що вона не відповідає дійсності.

"23-річний житель Хмельницької області, який проходив службу в зоні АТО, вибув з військової частини на лікування в рідну область. Згідно з повідомленням Західного територіального управління військової служби правопорядку, зниклий чоловік вже знайдений у Черкасах", - наголосили у поліції.

Читайте такожНа Яворівському полігоні під час навчань загинув військовий

Зазначається, що військовослужбовець залишив військову частину 2 листопада цього року у зв’язку з хворобою. Він був спрямований до місцевого госпіталю, а 7 листопада був переведений до медзакладу за межами Донецької області.

"Встановлено, що чоловік проходив курс лікування у військовому госпіталі м. Хмельницького, який самовільно залишив 30 листопада. До військової частини та взагалі на Донеччину боєць не повертався", - розповіли у ГУ НП в Донецькій області.

За даними військової служби правопорядку, військовослужбовець був знайдений у м. Черкаси та наразі перебуває там.

Раніше волонтер Світлана Абаєва повідомила про зникнення військового контрактної служби Олександра Романюка в зоні АТО поблизу Волновахи.