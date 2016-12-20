У Москві затримали журналіста "Радіо Свобода"

20:06, 20 грудня 2016
Суспільство
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Поліція затримала в Москві журналіста "Радіо Свобода" Івана Вороніна і ще сімох осіб, серед яких - француз.

У Москві затримали журналіста / REUTERS

Про це повідомляється на сайті "ОВС-Інфо".

Зазначається, що затриманих на М'ясницькій вулиці під час прогулянки вісьмох громадських активістів доставили до ОВД "Красносельський". Їх тривалий час перед цим возили містом.

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Наразі активісти пишуть чи то пояснювальні, чи то заяви на незаконні дії співробітників, які затримували їх. Про складання протоколів про адміністративне порушення поки не йдеться.

Імена затриманих - Ірина Яценко, Ігор Клочков, Наталія Клокова, Роман Рословцев, Микола Гравцов, Сергій Ожич, П'єр Аффнер і журналіст "Радіо Свобода" Іван Воронін.

За словами П'єра Хеффнера, затриманню передував напад на нього. Про його затримання вже повідомили у генеральне консульство Франції.

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Теги: #Москва#затримання#журналіст