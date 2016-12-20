Затриманого у Москві кореспондента "Радіо Свободи" відпустили – журналіст

Затриманого під час акції у Москві журналіста «Радіо Свобода» Івана Вороніна відпустили. Про це на своїй сторінці у Twitter написала журналіст агентства Аліна Швидко.

Вона повідомила, що Воронін пробув у відділку 15 хвилин. При цьому причин його затримання не повідомили.

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«За словами журналіста, у відділку він провів приблизно 15 хвилин, в нього лише перевірили документи та не пояснили причин затримання», - написала журналіст.

За словами журналіста, у відділку він провів приблизно 15 хвилин, в нього лише перевірили документи та не пояснили причин затримання — Alina Shvydko (@AShvydko) 20 декабря 2016 г.

"Це була спроба зупинити акцію,що планувалася, це відбувалося кричуще незаконно", - процитувала Швидко свого колегу Івана Вороніна.

"Це була спроба зупинити акцію,що планувалася, це відбувалося кричуще незаконно", -журналіст Радіо Свобода коментує своє затримання в Москві — Alina Shvydko (@AShvydko) 20 декабря 2016 г.

Нагадаємо, поліція затримала в Москві журналіста "Радіо Свобода" Івана Вороніна і ще сімох осіб, серед яких - француз.

Затриманих на М'ясницькій вулиці під час прогулянки вісьмох громадських активістів доставили до ОВД "Красносельський". Їх тривалий час перед цим возили містом.

Активісти писали чи то пояснювальні, чи то заяви на незаконні дії співробітників, які затримували їх. Про складання протоколів про адміністративне порушення поки не йдеться. Імена затриманих - Ірина Яценко, Ігор Клочков, Наталія Клокова, Роман Рословцев, Микола Гравцов, Сергій Ожич, П'єр Аффнер і журналіст "Радіо Свобода" Іван Воронін.