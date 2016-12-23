У Тернопільському онкодиспансері відкрили хіміотерапевтичне відділення

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, воно розраховане на 25 ліжок. Тут працюватимуть 3 лікарі, 8 медичних сестер і 9 молодших медичних сестер.

«Ще донедавна Тернопільський обласний онкологічний диспансер був єдиним онкологічним закладом в Україні, що не мав в своєму складі самостійного відділення для проведення хіміотерапевтичного лікування. Зараз тут зможуть лікуватися не тільки жителі Тернопільщини, а й інших областей західного регіону», – розповів головний лікар закладу Леонід Шкробот.

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За його даними, введення в роботу окремого відділення для планування та проведення курсів хіміотерапевтичного лікування дозволить розвантажити хірургічні стаціонарні відділення, покращити умови перебування пацієнтів у закладі, підняти на якісно новий рівень надання медичної допомоги онкологічним пацієнтам.

У відділенні будуть використовувати економічно вигідні форми лікування – денний стаціонар та стаціонар одного дня.

Мова про відкриття відділення йшла ще з 2012 року, однак дане питання відкладалося у зв’язку початою реконструкцією поліклінічного відділення та відсутністю фінансування.

Загалом на створення відділення було залучено 632,898 тис. грн. Зних з обласного бюджету та субвенцій – 408,768 тис. грн, за рахунок добровільних внесків – 221,7 тис. грн.

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Також від благодійних фондів з Німеччини та Франції у вигляді гуманітарної допомоги отримано функціональні ліжка з матрацами та інший інвентар.

Відкриття хіміотерапевтичного відділення стало можливим завдяки участі і підтримці Тернопільської обласної ради, Тернопільської обласної державної адміністрації та благодійників, зауважив під час відкриття голова ОДА Степан Барна.

«Протягом 2016 року завдяки спільній роботі обласної адміністрації і обласної ради нам вдалося чимало зробити у галузі медицини. Левову частку державних коштів, коштів місцевих бюджетів – а це понад 100 млн грн – ми спрямували на ремонт і реконструкцію медичних закладів. Крім того, нам було дуже важливо створити належні умови перебування пацієнтів в онкодиспансері, адже тут щорічно лікується понад 8 тися. пацієнтів і виконується більше 4 тис. оперативних втручань. Відтепер тут зможуть пройти хіміотерапію близько 2 тис. пацієнтів за рік», – зауважив Барна.

Очільник краю наголосив, що і в наступному році буде продовжено роботу щодо покращення умов у медичних закладах.

Окрім цього понад 160 млн грн з різних бюджетів заплановано скерувати на забезпечення закладів медичними препаратами.

Довідка УНІАН. В Тернопільській області проживає понад 24 тис. осіб, що перенесли онкологічне захворювання.

Щорічно в області реєструється більше 3 тис. нових випадків раку.