У "ЛНР" заявили, що завтра очікують від Києва передачі 15 осіб в односторонньому порядку

У «ЛНР» заявили, що завтра, 29 грудня, Київ передасть ОРДЛО 15 осіб в односторонньому порядку. Про це сказала «керівник робочої групи з обміну полоненими ЛНР» Ольга Кобцева, пишуть РИА Новости.

«Завтра в районі Майорська Донецької області з 14.00 до 15.00 за київським часом Україна в односторонньому порядку передає 15 осіб», — сказала вона.

Зазначається, що п'ятьох з цих людей віддадуть «ЛНР» і десятьох «ДНР».

Крім того, як пише «Громадське» із посиланням на свої джерела, в СБУ також підтвердили передачу людей.

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Однак, за словами радника голови СБУ Юрія Тандіта, СБУ ніколи не анонсує передачу.

Раніше повідомлялось, що Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак.

"Повірте, ми ж не просто-так сказали, що готові віддати один до трьох. Ми готові все зробити, щоб забрати наших хлопців. Ще раз скажу - непроста цифра, - ми зараз віддамо в односторонньому порядку 15 тих людей, які отримали вже вироки в судах. Просто віддамо, щоб зрушити з місця цей процес", - сказав Грицак.

Він нагадав, що зараз у полоні перебуває 109 громадян України і необхідно зробити все можливе для їх звільнення.