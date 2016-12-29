У РФ збільшилась кількість українських політв’язнів – МЗС

У Росії за рік збільшилась кількість українських політичних в’язнів до 17 осіб, попри те, що шестеро українців було звільнено. Про це йдеться у заяві МЗС.

«Хоча й в Україну повернулося шестеро бранців, їхня кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: наразі нам відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта щонайменше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано та заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКримські політв'язні зазнають морального і фізичного тиску з боку ФСБ – правозахисники

При цьому у МЗС наголосили, що Росія продовжує практику систематичних безпідставних відмов українським консулам у наданні дозволів на відвідання українських політичних в’язнів.

«Існують беззаперечні свідчення щодо систематичного застосування щодо громадян України, які утримуються на території Росії та на окупованих територіях, недозволених методів дізнання, тортур, методів психологічного тиску», - зазначили у відомстві.

Крім того українське МЗС закликало держави-члени ООН вжити подальших консолідованих кроків для посилення тиску на Російську Федерацію.

Читайте такожПутін назвав умову звільнення українських політв'язнів

«МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників», - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

У повідомленні також зазначається, що РФ в порушення норм міжнародного права й надалі продовжує утримувати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенка, Миколу Карпюка, Ферата Сайфуллаєва, Сергій Литвінова, Олексій Чирнія, Руслана Зейтуллаєва, Станіслава Клиха, Валентина Вигівського, Юрія Прімова, Віктора Шура, Олександра Костенка, Євгена Панова, Рустема Ваітова, Енвера Бекірова, Емір-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзі Меметова, Мустафу Дегерменджи, Зеврі Абсеїтова, Рустема Абільтарова, Алі Асанова, Андрія Коломієця, Володимира Балуха, Теймура Абдуллаєва, Узаїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Володимира Присича, Олексія Штиблікова, Олексія Бесараба, Володимира Дудка, Олексія Стогнія, Гліба Шаблія, Леоніда Пархоменка, Редвана Сулейманова, Еміля Джемаденова, Рустема Ісмаілова, Миколу Шиптура та багатьох інших українців. Ще двоє громадян України - Ільмі Умеров і Микола Семена, хоч і не знаходяться сьогодні у в'язниці, однак продовжують піддаватись переслідуванню з боку російської окупаційної влади.