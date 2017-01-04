"Титанік" затонув не через айсберг: дослідники висунули нову версію катастрофи
Причиною аварії "Титаніка" могло стати не тільки зіткнення з айсбергом, але ще й пожежа на борту.
Таку версію висунув британський журналіст Шенан Молоні, пише The Independent.
Молоні понад 30 років досліджує причини краху "Титаніка". Зокрема, він вивчив фотографії, зроблені до того, як корабель вийшов з судноверфі в Белфасті.
Журналіст побачив чорні мітки уздовж правої частини корпусу корабля - як раз там, де його пробив айсберг. Згодом експерти підтвердили, сліди, ймовірно, були викликані пожежею в паливному сховищі.
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"Ми розглянули саме те місце, в якому застряг айсберг, і, здається, ця частина корпусу в цьому місці була дуже вразлива, і це сталося ще до того, як він покинув верф у Белфасті", - каже Молоні.
Команда з 12 осіб намагалася загасити полум'я, але воно було занадто великим, щоб швидко взяти його під контроль. Воно могло досягти температури до 1000 градусів за Цельсієм, що зробило корпус Титаніка в цьому місці дуже вразливим. І коли він вдарився об лід, відзначають експерти, відразу ж порвався.
Видання також додало, що керівництво лайнера заборонило говорити про пожежу пасажирам.
"Це ідеальний збіг незвичайних факторів: вогню, льоду та злочинної недбалості. Ніхто не розслідував ці мітки до цього. Це повністю змінює історію", - каже Молоні.
Як відомо, "Титанік" затонув 15 квітня 1912 року під час свого першого рейсу. Судно зіткнулося з айсбергом в Атлантичному океані. Жертвами катастрофи стали понад 1 500 осіб. За офіційною версією, до трагедії призвело те, що "судно рухалося на великій швидкості в небезпечних обледенілих водах, і команда не змогла уникнути зіткнення з айсбергом".