Автокатастрофа на Харківщині: шість загиблих

У Чугуївському районі Харківської області в ДТП загинули шестеро осіб, серед них четверо дорослих та двоє дітей (2009 року народження), повідомляє ZN.ua.

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Ще одну особу після аварії госпіталізовано у важкому стані.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося приблизно о 21-20 у четвер, 5 січня.

Причина трагедії в тому, що водій легкового автомобіля "Вольво-570" не впорався з керуванням, машина з'їхала в кювет і перекинулася.