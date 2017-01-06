Автокатастрофа на Харківщині: шість загиблих

08:55, 06 січня 2017
Суспільство
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Ще одну особу після аварії госпіталізовано у важкому стані.

mk.gov.ua

У Чугуївському районі Харківської області в ДТП загинули шестеро осіб, серед них четверо дорослих та двоє дітей (2009 року народження), повідомляє ZN.ua.

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Ще одну особу після аварії госпіталізовано у важкому стані.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося приблизно о 21-20 у четвер, 5 січня.

Причина трагедії в тому, що водій легкового автомобіля "Вольво-570" не впорався з керуванням, машина з'їхала в кювет і перекинулася.

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Теги: #ДТП#Харківщина#автокатастрофа