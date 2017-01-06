Автокатастрофа на Харківщині: шість загиблих
08:55, 06 січня 2017Суспільство
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Ще одну особу після аварії госпіталізовано у важкому стані.
На Харківщині в автокатастрофі загинуло 6 осіб / mk.gov.ua
У Чугуївському районі Харківської області в ДТП загинули шестеро осіб, серед них четверо дорослих та двоє дітей (2009 року народження), повідомляє ZN.ua.
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Ще одну особу після аварії госпіталізовано у важкому стані.
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося приблизно о 21-20 у четвер, 5 січня.
Причина трагедії в тому, що водій легкового автомобіля "Вольво-570" не впорався з керуванням, машина з'їхала в кювет і перекинулася.
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