У львівські лікарні у зв'язку з переохолодженням звернулися 12 осіб
10:23, 10 січня 2017Суспільство
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У лікарні швидкої допомоги станом на сьогодні на лікуванні перебувають четверо пацієнтів.
Всім надають необхідну медичну допомогу / УНІАН
У львівські лікарні у зв'язку з переохолодженням звернулися 12 осіб. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.
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Як повідомив головний лікар 8-ої міської клінічної лікарні Василь Обаранець, станом на сьогодні в лікарні перебуває 8 осіб з переохолодженнями. Усім надають необхідну медичну допомогу. У лікарні швидкої медичної допомоги є 4 пацієнтів, стан, здебільшого, легкий.
Як відомо, раніше на Львівщині три людини померли від переохолодження та обморожень.
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