На Львівщині від переохолодження померли дві людини, ще семеро - госпіталізовані

11:36, 09 січня 2017
Інциденти
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За добу, 8 січня, від переохолодження у Львівській області померло двоє осіб, ще семеро госпіталізовані до лікарні.

УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно з повідомленням, один із загиблих був жителем Злочевського району, інший - Бузького. Госпіталізовані особи - мешканці Золочівського, Бузького, Миколаївського та Жидачівського районів, а також м. Борислав.

Як відомо, 7 січня в лікарні Львівської області були госпіталізовані з переохолодженням троє людей.

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