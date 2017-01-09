На Львівщині від переохолодження померли дві людини, ще семеро - госпіталізовані

Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно з повідомленням, один із загиблих був жителем Злочевського району, інший - Бузького. Госпіталізовані особи - мешканці Золочівського, Бузького, Миколаївського та Жидачівського районів, а також м. Борислав.

Як відомо, 7 січня в лікарні Львівської області були госпіталізовані з переохолодженням троє людей.