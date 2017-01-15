У Харкові семеро людей отруїлись невідомим газом, серед потерпілих є дитина

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про отруєння надійшла до Московського відділу поліції міста Харкова сьогодні, 15 січня, о 6:30.

За даними поліції, спочатку до лікарні потрапила одна людина, а згодом у медичних закладах опинилися ще п’ятеро дорослих та одна 10-річна дівчинка. Усі постраждалі – члени однієї родини. Зараз стан їхнього здоров’я задовільний.

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На місці події працюють слідчо-оперативна група та представники комунального закладу. Причина отруєння та вміст речовини встановлюють фахівці.

Як зазначили в поліції, інформацію внесено до Єдиного журналу обліку правопорушень, триває перевірка.

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