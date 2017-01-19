У Харкові через сильні побої та хімічні опіки помер військовий

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

У військовослужбовця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закритий перелом кісток носу, рвану забійну рану вушної раковини, закриту тупу травму грудної клітки та живота, хімічний опік глотки, стравоходу, шлунку, верхніх дихальних шляхів.

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Попри усі зусилля лікарів, 17 січня 2017 року чоловік помер.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

На даний час слідчим призначено експертизу на встановлення причини смерті солдата. Слідство триває.