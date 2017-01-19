Голова Держкомтелерадіо вважає, що створення на базі НТКУ суспільного мовника зробить його лідером медіа сфери

Про це заявиви голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, голови комісії з перетворення НТКУ в НСТУ Олег Наливайко.

"Довгі десятиліття ми йшли до нашої журналістської мети, а з 2005 року створення Суспільного мовника і реформування друкованих державних і комунальних видань ще й стало добровільним зобов’язанням України перед Радою Європи, після доєднання до європейської родини. В минулому році ми розпочали реформування друкованих ЗМІ, яке маємо завершити згідно закону до кінця 2018 року. І ось тепер, створення повноцінного суспільного мовника. Це ще два впевнених і свідомих кроки на шляху до наших європейських прагнень, на шляху до виконання вимог Революції Гідності", - заявиви Наливайко.

"Ближчими днями запрацює Наглядова Рада НСТУ і ми всі разом розпочнемо створення майбутнього взірця і лідера медіа сфери. Для цього все є: професійна і патріотична Наглядова Рада, великий професійний колектив, який прагне змін, значно збільшене владою фінансування. Я не маю сумнівів, що НСТУ буде профінансовано мовником у повному обсязі і згідно закону", - йдеться у коментарі голови Держкомтелерадіо.