Вдома у екс-члена банди ”Сейлем” виявлено арсенал зброї і плантацію коноплі

Кримські правоохоронці виявили в домоволодінні раніше неодноразово судимого, колишнього члена організованого злочинного угруповання "Сейлем" арсенал зброї і 20 кг марихуани. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК.

Як розповів начальник Бюро оперативно-розшукової роботи Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків кримського Главку МВС Валентин ЧАКОВ, під час проведення операції "Мак-2006" до управління надійшла інформація, що у 46-річного жителя сімферопольського селища Кам`янка на території приватного будинку росте плантація конопель, а в будинку незаконно зберігається зброя.

Вранці до екс-члена банди "Сейлем" з обшуком навідалися оперативники, слідчий з понятими, а також кілька співробітників спецпідрозділу "Беркут". Під час обшуку правоохоронці виявили і вилучили близько 20 кілограмів висушеної і приготованої до збуту марихуани (загальна вартість якої близько 50 тис. доларів) і близько 300 грамів макової соломки. У кожній з чотирьох кімнат будинку було знайдено зброю – два газові пістолети, пневматичний пістолет, пістолет для стрільби гумовими кулями, а також боєприпаси до них. Вилучено близько 20 тисяч доларів, захованих під підвісною стелею на кухні, також виявлено розфасовувальні ваги і 20-літрову бочку зі спиртом.

"На всі знахідки оперативників господар будинку здивовано знизував плечима і якнайщиріше запевняв, що все це, швидше за все, забув у нього вдома друг, що приїжджав у гості, імені якого він не пам`ятає", - розповіли в Центрі громадських зв`язків.

Крім того, за будинком колишнього "сейлемівця" було виявлено двометрові кущі конопель. "Територія була оточена високою огорожею, нагорі якої передбачливо було натягнуто колючий дріт, а в цемент вставлено шматки битого скла. Охороною зелених насаджень займалися натреновані бійцівські собаки - два величезних чорних ротвеллери", - відзначає кримська міліція. Внаслідок прополки було вилучено 29 кущів конопель, частина з них виявилася зі зрізаними верхівками, що свідчило про те, що рослина культивувалася.

Все вилучене упаковано в пакети і відправлено на дослідження криміналістам. Після проведення ряду експертиз екс-членові ОЗУ "Сейлем" буде пред`явлено звинувачення.