Маскувався прапором України: в Авдіївці затримано коригувальника вогню бойовиків (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

«Агент і корегувальник бойовиків в Авдіївці. Працював давно і впевнено. Ще вчора ввечері наводив "арту" на місто. На сусідів. Щойно на наших очах його взяли контррозвідники СБУ», – написав журналіст.

При цьому у корегувальника висів прапор України на стіні. За словами співробітників контррозвідки, таким чином агенти бойовиків маскуються.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

У місті пошкоджено багато житлових будинків, проблеми з електрикою, водою та опаленням.

Сьогодні опівдні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки.