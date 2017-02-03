У Кремлі розповіли, які можливості мають в РФ жителі окупованого Донбасу із "паспортами ЛДНР"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Зокрема, він заявив, що використання паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» в Росії не є «офіційним визнанням паспортів».

«Йдеться про окремі рішення, які ухвалювалися, могли бути ухвалені муніципальними органами влади, місцевими органами влади, а також різними компаніями, виходячи суто з гуманітарних міркувань, керуючись необхідністю гуманітарної допомоги цим людям, які проживають в районах Донбасу, який, як відомо, перебуває під суворим ембарго з боку України», - сказав він.

Пєсков також сказав, що Україна не займається соціальним, юридичним і паспортним забезпеченням.

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«У цих людей стають непридатними чинні українські паспорти і у них немає можливості одержати інші документи. Керуючись цими гуманітарними міркуваннями, такі ситуації з використанням таких паспортів дійсно можливі», - сказав він.

Також він повідомив, що у цієї категорії громадян «немає іншого виходу, і їм необхідне гуманітарне сприяння».

Як повідомляв УНІАН, російські журналісти в ході розслідування з’ясували, що власники "паспортів" "ДНР" та "ЛНР" можуть користуватися послугами російської залізниці, авіакомпаній і готелів.