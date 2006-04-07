В Україні різко більшає мільйонерів

В Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості дуже багатих громадян.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» від 7 квітня 2006 року повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації Сергій ЛЕКАРЬ.

«Точну кількість мільйонерів у 2005 році називати поки що рано, оскільки дані все ще обробляються. Вже зрозуміло, що доходи понад 500 млн. грн. цього року задекларували декілька десятків чоловік. Це говорить про відкриття своїх доходів частиною найбагатших громадян. Взагалі тенденція йде до збільшення числа дуже багатих громадян», - сказав С.ЛЕКАРЬ, додавши: «Ми вже не говоримо про більше ніж 1 млн. грн., як раніше, а говоримо про значне збільшення кількості громадян, які одержують сотні мільйонів, які декларують свої такі високі доходи і сплачують дуже високі суми податків».

Він також повідомив, що з кожним роком збільшується категорія громадян, які одержують менше, але теж досить значні суми доходів.

За його словами, в позаминулому році ДПАУ зареєструвала 1 тис. 871 особу з доходами понад 1 млн. грн., в 2003-му - 850 чоловік.

С.ЛЕКАРЬ зазначив, що разом з тим спостерігається серйозне збільшення зарплати і доходів середнього класу. «Тобто, маємо досить позитивну динаміку в розкритті реальних доходів громадян», - сказав він.

Водночас, заступник голови ДПАУ відмовився назвати «легальних мільйонерів».

«ДПАУ не є тим органом, який називає якісь прізвища. Єдине, що можемо сказати, це те, що є значна категорія людей, які стали платити великі податки, і це досить відомі люди», - сказав С.ЛЕКАРЬ.

За його словами, серед громадян з мільйонними доходами є немало артистів і спортсменів.

Він повідомив, що недавно ДПАУ працювала з однією відомою українською співачкою, знаменитою за межами України, щоб вона виплатила значну суму податків з одержаних за кордоном доходів. «Все більше знаменитих артистів правильно розуміють ситуацію і добровільно йдуть на сплату податків державі, хоча багато хто все ще не поспішає платити податки, показуючи нереально малі суми своїх доходів», - додав С.ЛЕКАРЬ.

Він підкреслив, що в даному випадку йдеться лише про те, що податкова веде тільки облік доходів, одержаних за звітний період. «Тобто, якщо ми говоримо, що у нас близько мільярда задекларовано доходів у декількох громадян, то це ще без урахування усіх корпоративних прав, які є у них, тобто це зовсім не всі статки цих людей, за який вони вже офіційно звітують», - зазначив С.ЛЕКАРЬ.

«Разом з тим ми і цього року виявляємо дуже цікаві речі — є немало громадян, які, не одержуючи доходів (у всякому разі офіційно не подаючи таких даних), зробили внески до статутних фондів підприємств на суму понад 1 млн. грн. Тобто у нас виникає ряд питань, і ми будемо їх задавати і прагнути одержувати чіткі відповіді про джерела появи таких грошей», - сказав заступник голови ДПАУ.

«У цьому напрямі ми продовжуємо працювати і проводитимемо відповідні бесіди з цими громадянами з пропозиціями, щоб вони починали декларувати, щоб не мати неприємностей з нами», - завірив він.