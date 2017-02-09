У Харкові поліцейські і рятувальники вмовили дівчину-підлітка не стрибати з вікна

У Харкові поліцейські та працівники ДСНС відмовили дівчину від стрибка із вікна 8-го поверху. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Мати дівчини повідомила, що незадовго до цього вони з донькою посварились, бо вона хотіла кинути навчання та жити у друзів.

Читайте такожВ Одесі молода жінка вчинила самогубство, викинувшись із 8-го поверху

«Поліцейські разом з працівниками ДСНС вмовили дівчину не стрибати. Мати з дочкою доставлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Матеріал зареєстровано в Журналі єдиного обліку. В подальшому з дівчиною будуть проводити роз’яснювальну роботу працівники ювенальної превенції.

Як повідомляв УНІАН раніше, у харківському метрополітені, на станції «Південний вокзал» жінка кинулася під потяг, однак машиніст встиг вчасно загальмувати.