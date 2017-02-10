Суд у Миколаєві відмовився брати під варту поліцейських, підозрюваних у вбивстві жителя Кривого Озера

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На засідання з'явився Денис Ляхвацький та троє інших обвинувачених поліцейських. Підозрюваний каже - таки стріляв, але не хотів убивати чоловіка.

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Представники сім'ї загиблого клопотали про взяття усіх підозрюваних під варту. Однак суд це клопотання відхилив.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий чинив опір, тому поліцейські застосували «заходи фізичного впливу і наручники».

Пізніше з'явилася інформація, що житель Кривого Озера Цукерман помер від вогнепальних поранень. Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас направив в Криве Озеро слідчу групу на чолі зі своїм заступником.