Львівська облрада закликала припинити несанкціоновані економічні зв’язки України з окупованими територіями

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне звернення до президента України Петра Порошенка та Верховної Ради України сьогодні на сесійному засіданні проголосував 51 депутат. Всього в Львівській облраді 84 депутати.

У тексті звернення депутати наголошують: «Усвідомлюємо всю глибину гуманітарної катастрофи, яку переживає мирне населення на сході України від початку окупації частини нашої території Російською Федерацією. Вважаємо, що всі гуманітарні вантажі повинні чітко врегульовано надходити до жителів Донбасу. Україна, як держава, зобов'язана подбати про те, щоб у мирного населення було найнеобхідніше: продукти харчування, медикаменти, енерго-, тепло- і водопостачання. Але сьогодні очевидним є те, що через корупційні схеми фейкові «республіки», контрольовані Російською Федерацією, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується діяльність терористів. На територію України з непідконтрольних областей через канали контрабанди потрапляють зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція (йдеться про алкоголь, тютюнові вироби, ліки)".

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Облрада підкреслює: "Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Російською Федерацією проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, унаслідок яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, мають бути негайно припинені. Тому сприймаємо торговельну блокаду ефективним способом впливу на бойовиків та їхніх російських кураторів».

У зверненні депутати вимагають припинення несанкціонованих економічних зв’язків України з окупованими територіями та посилення контролю за переміщенням осіб та вантажів з тимчасово окупованої території.

Також наголошується на необхідності масштабного розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України та встановленні мораторію на переміщення вантажів за винятком гуманітарних, які ввозяться на тимчасово окуповану територію України під контролем спеціально делегованих представників ОБСЄ або за участю Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також тих, які отримали спеціальний дозвіл.

«Ми, депутати Львівської обласної ради, представляємо інтереси громади області, з якої було мобілізовано 16 тисяч людей на боротьбу з агресором. Нав’язаний Росією збройний конфлікт на сході України забрав 269 життів наших земляків. Ми не можемо стояти осторонь ситуації, коли для одних війна – це боротьба за свою державу, а для інших – цинічний бізнес. Ми вважаємо за неприпустиме політизацію цього питання і вимагаємо неухильного дотримання чинного законодавства, проведення відповідного розслідування та притягнення до відповідальності порушників», - йдеться у тексті звернення.