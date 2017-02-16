Поранений в Авдіївці британський фотограф пообіцяв повернутися, щоб "доносити правду" (відео)

14:26, 16 лютого 2017
Суспільство
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Британський фотограф збирає допомогу для родини жінки, яка загинула біля нього.

Британський фотограф збирає допомогу для жінки, яка загинула біля нього /

Чоловік буде продовжувати доносити до своїх співвітчизників більше інформації.

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Він вдячний українським лікарям за те, що врятували йому зір, і обіцяє повернутися на Донбас, щоб доносити правду до своїх співвітчизників.

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Теги: #Авдіївка