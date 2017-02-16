Поранений в Авдіївці британський фотограф пообіцяв повернутися, щоб "доносити правду" (відео)
14:26, 16 лютого 2017Суспільство
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Британський фотограф збирає допомогу для родини жінки, яка загинула біля нього.
Британський фотограф збирає допомогу для родини жінки, яка загинула біля нього / скріншот
Чоловік буде продовжувати доносити до своїх співвітчизників більше інформації.
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Він вдячний українським лікарям за те, що врятували йому зір, і обіцяє повернутися на Донбас, щоб доносити правду до своїх співвітчизників.
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