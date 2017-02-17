Гелікоптери та військова техніка: ЗС Росії активізувались біля адмінкордону із окупованим Кримом

Біля адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом українські прикордонники минулої доби зафіксували підвищення активності ЗС РФ. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Зокрема, прикордонники Херсонського та Бердянського загонів спостерігали 3 російські вертольоти, які здійснювали польоти вздовж адмінмежі, без її перетину.

Також зафіксували на тимчасово окупованій території аеростат типу "Рись", що був піднятий з метою відеоспостереження.

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Крім того, поблизу адміністративної межі прикордонники спостерігали переміщення незначної російської військової техніки та особового складу на позиціях ЗС РФ.

Нагадаємо, 2017 рік стане важливим для повернення Криму до складу України. Народний депутат й уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв назвав каталізатор, який зрушить з мертвої точки цей процес.

Він зазначив, що якщо подальша поведінка Путіна такою й буде, то все веде до розпаду Росії.