У Маріїнському парку на місці загибелі 5-х учасників Революції гідності відкрито пам'ятний знак

Як передає кореспондент УНІАН, біля входу в парк навпроти Будинку офіцерів встановлено пам'ятну плиту із прізвищами та портретами п'ятьох учасників Революції гідності, які загинули 18 лютого 2014 року неподалік від цього місця.

На пам'ятному знаку прізвища Сергія Шаповала, Олександра Плеханова, Сергія Дідича, Володимира Кіщука та Ігоря Сердюка.

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Нагадаємо, у період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 19 лютого у Києві 6,5 тис. правоохоронців залучено до охорони правопорядку у зв’язку із масовими заходами, присвяченими третій річниці Революції гідності та вшануванню пам’яті загиблих Героїв Небесної сотні.