На Харківщині пропонують збільшити кількість госпітальних округів до восьми

Як повідомив сьогодні, 23 лютого, на сесії обласної ради голова фракції партії «Відродження» в облраді, заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач, депутати звертаються до Міністерства охорони здоров'я України з проханням доопрацювати Порядок створення госпітальних округів.

За його словами, рішення про створення чотирьох округів у Харківській області було прийнято без урахування логістичних особливостей регіону, а в розробці схеми округів не брали участь жителі Харківщини - депутати місцевих рад, громадськість, експерти, лікарі.

«В результаті Борівський район був віднесений до Балаклійського госпітального округу, хоча між ними не існує ні залізничного, ні автобусного сполучення, як і між Зачепилівським та Лозівським районими госпітальними округами. Ми отримали нерозуміння людей і навіть фізичне протистояння реформі в Люботині, де люди виходили на мітинг і перекривали рух на трасі Харків-Київ», - повідомив Скоробагач.

Також він зазначив, що свої пропозиції щодо формування госпітальних округів буде виносити постійна комісія обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, реабілітації учасників бойових дій та АТО.

«Запропоновані заходи дозволять керівництву області спільно з Харківською обласною державною адміністрацією підготувати відповідні пропозиції до Кабінету міністрів України для успішної реалізації медичної реформи в регіоні. У разі виконання Міністерством охорони здоров'я рекомендацій обласної ради наш регіон зможе отримати не чотири госпітальних округи, як це пропонувалося раніше, а щонайменше вісім, що відповідатиме реальним потребам області, де проживає близько трьох мільйонів людей», - підкреслив Скоробагач.