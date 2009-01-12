Російський рубль упав до найнижчого значення за останні 6 років на тлі триваючого зниження цін на енергоносії, повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, сьогодні рубль станом на 14:00 мск впав на 1,7% до 31,0533 рубля за 1 долар. Загалом із серпня 2008 р. рубль по відношенню до долара знизився на 24%.

Bloomberg також відзначає, що падаючі ціни на нафту можуть сприяти поглибленню економічної кризи в Росії.