СБУ: У Житомирській області голова райдержадміністрації вимагав хабар, погрожуючи підприємцю перевіркою

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав сім тисяч гривень у власника місцевого каменеобробного цеху за неперешкоджання його підприємницькій діяльності. У разі відмови посадовець неодноразово погрожував під час особистих зустрічей включити цех до переліку підприємств для перевірки контролюючими органами, повідомляє прес-група УСБ України в Житомирській області.

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Оперативники СБ України затримали голову райдержадміністрації у робочому кабінеті одразу після отримання частини хабара у розмірі п’ять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.