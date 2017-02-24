СБУ: У Житомирській області голова райдержадміністрації вимагав хабар, погрожуючи підприємцю перевіркою
Співробітники Управління СБ України в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві голову однієї з районних державних адміністрацій регіону.
Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав сім тисяч гривень у власника місцевого каменеобробного цеху за неперешкоджання його підприємницькій діяльності. У разі відмови посадовець неодноразово погрожував під час особистих зустрічей включити цех до переліку підприємств для перевірки контролюючими органами, повідомляє прес-група УСБ України в Житомирській області.
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Оперативники СБ України затримали голову райдержадміністрації у робочому кабінеті одразу після отримання частини хабара у розмірі п’ять тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.