Після візиту Савченко бойовики зібралися "відвідати полонених в Україні республіканців"

"Хотілося би бачити відповідні кроки від української сторони. Ми чекаємо того щоб і представники Республіки зможуть отримати доступ до місць, де утримуються наші хлопці. Ми хочемо переконатися в тому, що до них не застосовуються незаконні методи дізнання, і умови утримання наших прихильників дійсно свідчать про гуманізм київської влади", - цитує один із сепаратистських ресурсів "уповноваженого з прав людини в ДНР" Дарину Морозову.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки в Донецьк.

Також 24 лютого народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО і їхати "скидати злочинну владу".