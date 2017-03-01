Кіберполіція виявила в мережі близько 200 суїцидальних та шахрайських груп

Про це на прес-конференції в Києві повідомив начальник київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Кропива.

"Станом на сьогоднішній день нами встановлено, заблоковано близько 200 акаунтів, які пропонують суїцидальні групи або займаються фінансовим шахрайством, примушуючи дітей надати певну конфіденційну інформацію про майновий стан батьків, номери їхніх банківських карток тощо", - сказав Кропива.

За його словами, підрозділами кіберполіції проводиться активна робота з ідентифікації кожного такого акаунта, місця його знаходження та встановлення організаторів.

Читайте також"Групи смерті" в Києві: кураторами суїцидальних спільнот виявилися студенти-медики

Кропива зауважив, що такі акаунти розповсюджуються шахраями не лише у відомих соціальних мережах, але й на так званих ігрових майданчиках, якими користуються діти в інтернет-мережі.

У свою чергу начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП у м.Києві Лариса Зуб повідомила, що впродовж минулого року у столиці було зафіксовано 10 дитячих суїцидів, цього року - 1.

Щоб уникнути негативних наслідків від користування дітьми інтернетом, фахівці радять батькам більше спілкуватися з ними, цікавитися змістом їхніх сторінок у соцмережах тощо.