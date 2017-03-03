Прикордонники про активізацію РФ біля адмінкордону з Кримом: помічено авіацію, окупанти переганяють військову техніку

Протягом трьох останніх днів спостерігається підвищена активність російської авіації на окупованому півострові поблизу адмінкордону, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає 112 Україна.

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"Це не тільки авіація, це вертольоти, які постійно патрулюють акваторію Чорного моря. Також ми спостерігаємо й певні пересування військової техніки поблизу адмінкордону. Наскільки нам відомо, це проводиться в рамках навчань, до яких залучені у тому числі підрозділи в окупованому Криму. Ситуація поки зберігається з високим градусом динамічності", - повідомив він.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували й захоплювали військові прикордонні державні об'єкти в Криму. 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% учасників проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.