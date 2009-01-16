Білорусь будує АЕС без порушень

Білорусь реалізує проект із будівництва атомної електростанції в повній відповідності з міжнародними зобов`язаннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ сьогодні на брифінгу в Мінську.

«Ми вже неодноразово на самих різних рівнях зазначали, що цю роботу ми проводимо відповідно до наших міжнародних зобов`язань», - сказав А.ПОПОВ.

Прес-секретар МЗС уточнив, що, перш за все, йдеться про виконання Орхуської конвенції ООН. «У рамках цього документа ми вже встановили робочі контакти з нашими литовськими колегами. І спільна робота вже ведеться. Можливо, вона здійснюється не так швидко, як хотілося б обом сторонам. Але тут немає ніяких принципових перешкод, а можливі нюанси носять виключно технічний характер», - зазначив він.

А.ПОПОВ також підкреслив, що білоруська сторона чітко дотримується юридичних документів, прийнятих у рамках МАГАТЕ. «Вся робота в практичному оформленні плану будівництва АЕС у Білорусі здійснювалася в тісній співпраці з МАГАТЕ. У цьому ключі ми продовжуватимемо роботу й надалі», - заявив прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних Литви Вігаудас УШАЦКАС під час свого візиту до Білорусі 30 грудня 2008 року заявив, що офіційний Вільнюс стурбований наміром Мінська побудувати атомну електростанцію за 14 км від території Литви.

«Звичайно, литовська громадськість стурбована, не маючи повної інформації. Але мені сьогодні сказали, що білоруська сторона поінформує литовський уряд і литовську громадськість про плани розміщення АЕС», - сказав В.УШАЦКАС, зазначивши, що рішення про будівництво АЕС є суверенним правом Білорусі.

У січні 2009 року міністр іноземних Литви В.УШАЦКАС і комісар ЄС із питань енергетики Андріс ПІБАЛГС у ході телефонної розмови обговорювали можливість будівництва АЕС у Литві, яка дозволить вирішити й енергетичні проблеми Білорусі.

На думку А.ПІБАЛГСА, немає ніяких сумнівів у тому, що Білорусь для розвитку відносин із ЄС повинна буде звернути увагу на позицію Євросоюзу при ухваленні рішення про будівництво АЕС поблизу кордону ЄС. Єврокомісар запропонував литовській стороні сконцентрувати увагу на будівництві власної АЕС, яка могла б також сприяти вирішенню енергетичних проблем Білорусі.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 12 листопада 2007 року підписав указ «Про деякі заходи з будівництва атомної електростанції» (№ 565 від 12 листопада 2007 року), який передбачає створення організаційних структур для супроводу проекту з будівництва атомної електростанції на території Білорусі.

Передбачалося, що будівництво АЕС у Білорусі почнеться в 2008 році й завершиться до 2018 року.

Раніше Президент Білорусі заявляв про намір побудувати першу атомну електростанцію на білоруській території вже до 2015 року.