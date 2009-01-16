Світові ціни на нафту знизилися
01:19, 16 січня 2009Суспільство
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... до 35,4-44,7 доларів за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 15 січня на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,69 (-0,39) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 35,40 (-1,88) дол./бар.
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