Прокурор виніс приписи найбільшим боржникам за газ

На Тернопільщині обласна прокуратура винесла приписи найбільшим боржникам про погашення заборгованості за газ на суму понад 1 млн. грн.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, на час проведення перевірки найбільші борги мали “Торговий Дім “Тернопіль”, ВАТ “Тернопільтранс”, ВАТ “Тернопільський видавничо-поліграфічний комбінат “Збруч”, ТОВ “Ремвзуття”, ДП “Тернопільське лісове господарство”, комунальне житлово-експлуатаційне підприємство “Залізничник”, комунальне підприємство “Новий Світ”. Всього було винесено 21 припис.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня працівники обласної прокуратури спільно із спеціалістами контролюючих служб та правоохоронних органів розпочали перевірку постачальників тепла на предмет їхньої роботи з боржниками, а також для з’ясування причин виникнення боргів та платоспроможності несумлінних платників.